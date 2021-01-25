ضبط كمية مخدرات كبيرة بعد مطاردة “حدودية”

ضبط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نالوت، الاثنين، كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالحدود البرية بين ليبيا وتونس.

ووفق بيان لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فقد تم ضبط المخدرات بعد ملاحقة أعضاء التحري بالفرع مركبتين محملتين بأقراص مخدرة، حيث انقلبت إحدى المركبتين وقام سائقها بالركوب بالمركبة الأخرى ولاذوا بالفرار.

وأشار بيان “داخلية الوفاق” إلى أنه ومن خلال تفتيش المركبة التي انقلبت عثر بداخلها على 943 علبة من مخدرات “لاريكا 300 mg” مصنعة في الهند.

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