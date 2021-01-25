وزير التعليم: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لإدارة شؤون أسر الشهداء وجرحى الحرب

البيضاء 25 يناير 2021 (وال)- عقد معالي وزير تعليم الحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز، اجتماع مع مدير إدارة شؤون أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب اللواء كمال الجبالي.

وأكد معالي الوزير خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والامتيازات الاستثنائية في مجالي التعليم العام والخاص، والمعاهد ومراكز التدريب والتطوير لأبناء الشهداء والأسرى والمفقودين والجرحى، بعد استعراض مقترح إدارة شؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

وبدوره، نوه مدير إدارة شؤون أسر الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب اللواء كمال الجبالي، لجهود وحرص الوزارة واهتمامها بالعملية التعليمية. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

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