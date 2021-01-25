السيد رئيس مجلس الوزراء يطلّع من وزير الداخلية على الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية

بنغازي 25 يناير 2021 (وال)- بحث السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، على الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية وخاصة بلدية بنغازي.

وذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ناقش خلالها مع وزير الداخلية سيّر عمل الخطط الأمنية وآليات تنفيذها ومدى نجاعتها، وأبرز التقارير المعدة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأمني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، وضرورة المجاهرة بالأمن وفرض القانون بالقوة. (وال- بنغازي) ر ت

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