مجموعة من حرس المنشآت النفطية تهدد بإقفال مصفاة الزاوية إذا لم يتم صرف مستحقات أفرادها

أعلنت مجموعة من عناصر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بإقفال مصفاة الزاوية في غضون أسبوع في حال لم تتحقق مطالبهم المشروعة.

وطالبت العناصر، في بيان لهم، الجهات المسؤولة في الدولة من بينها وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بصرف مستحقاتهم المالية وإعفائهم من قرار خصم المرتبات، ومنحهم أرقامًا عسكرية، وتوفير التأمين الصحي لهم.

وأكد منتسبو حرس المنشآت المكلفين بحراسة مصفاة الزاوية، على أنهم سيغلقون المصفاة في حال انتهت المدة الزمنية المحددة دون وجود استجابة من مؤسسات الدولة.

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