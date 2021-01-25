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رئيس الحكومة الليبية يتابع مع “بوشناف” سير عمل الخطط الأمنية وآليات تنفيذها

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية وخاصة بلدية بنغازي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وناقش رئيس الحكومة، مع وزير الداخلية سير عمل الخطط الأمنية وآليات تنفيذها، ومدى نجاحاتها، وأبرز التقارير المعدة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأمني.

 

وشدد “الثني” على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، وضرورة المجاهرة بالأمن وفرض القانون بالقوة.

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إبراهيم بوشناف الثني الوضع الأمني بنغازي رئيس الحكومة الليبية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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