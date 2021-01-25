رئيس الحكومة الليبية يتابع مع “بوشناف” سير عمل الخطط الأمنية وآليات تنفيذها

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية وخاصة بلدية بنغازي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.
وناقش رئيس الحكومة، مع وزير الداخلية سير عمل الخطط الأمنية وآليات تنفيذها، ومدى نجاحاتها، وأبرز التقارير المعدة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأمني.
وشدد “الثني” على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، وضرورة المجاهرة بالأمن وفرض القانون بالقوة.
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