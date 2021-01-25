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متظاهرون بمصراتة يحتجون ضد سياسات “الوفاق”

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت مصادر صحفية، أن عدد من الشباب والمليشيات المرابطة في الهيشة الجديدة وبوابات الطريق الساحلي مصراتة – الهيشة الجديدة نظموا اعتصامًا أمام بوابة الكراريم؛ للمطالبة بحقوقهم من حكومة الوفاق غير المعتمدة رافضين فتح الطريق .

وقال أحد الشباب المعتصمين، إنهم يطالبون بحقوق القتلى والجرحى وعناصر حماية البوابات، مؤكدًا أنهم لا يمانعون من فتح الطريق الساحلي، لكن ليس قبل خروج المرتزقة، وكل الفئات الموجودة على الحدود الإدارية الوسطى ومصراتة وسرت والجفرة.

وطالب القادة السياسيين والمسؤولين في حكومة الوفاق غير المعتمدة بمراعاة الجرحى الموجودين في الخارج الذين يعانون من أوضاع صعبة وأصبحوا يبيعون كل ما يملكون للصرف على علاجهم، في حين أن بعض القادة يسرقون دم الشهداء، كما طالبوا بصرف مستحقاتهم بالكامل.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • تنظيم العصابات الارهابيه في الغرب الليبي تنظيم فوضي تاره اعتصام وتاره مظاهره أما الجيش النظامي بقيادة المشير والمدعوم من القبائل الليبيه العريقه من الطبيعي أنه لا يتظاهر أفراده ولا يعتصموا افراده لأن جيش منظم يخضع للضبط والربط العسكري اما عصابات الاجرام في المنطقه الغربيه لا تحظي بتأييد شعبي وليس لديها متطوعين لأن ليس كل شباب غرب ليبيا بلطجيه وأرهابيين وصيع ومدمنين ومهربين بحيث يستهويه الانخراط في عصابات الجريمه المنظمه المسيطره علي الغرب الليبي فبأرهابها الناس يخشوها اما مواليين لها فليس لها موالين لذلك عوضت النقص بجلب مرتزقه سوريين وتشاديين علي عينك يا تاجر ولكن كل ما يطلع علينا منهم معتوه بلطجي او مدمنين او مهرب وتتاح له فرصه الظهور الاعلامي يشرع في الكذب البواح ويدعي بأن مع الجيش الليبي مرتزقه يتعمد الكذب في هذا الجانب اعتقادا منه بسذاجته المعهوده بأنه سيجد تبرير لجلب العصابات الارهابيه مقاتلين من المرتزقه السوريين والمرتزقه التشاديين

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