متظاهرون بمصراتة يحتجون ضد سياسات “الوفاق”

أعلنت مصادر صحفية، أن عدد من الشباب والمليشيات المرابطة في الهيشة الجديدة وبوابات الطريق الساحلي مصراتة – الهيشة الجديدة نظموا اعتصامًا أمام بوابة الكراريم؛ للمطالبة بحقوقهم من حكومة الوفاق غير المعتمدة رافضين فتح الطريق .

وقال أحد الشباب المعتصمين، إنهم يطالبون بحقوق القتلى والجرحى وعناصر حماية البوابات، مؤكدًا أنهم لا يمانعون من فتح الطريق الساحلي، لكن ليس قبل خروج المرتزقة، وكل الفئات الموجودة على الحدود الإدارية الوسطى ومصراتة وسرت والجفرة.

وطالب القادة السياسيين والمسؤولين في حكومة الوفاق غير المعتمدة بمراعاة الجرحى الموجودين في الخارج الذين يعانون من أوضاع صعبة وأصبحوا يبيعون كل ما يملكون للصرف على علاجهم، في حين أن بعض القادة يسرقون دم الشهداء، كما طالبوا بصرف مستحقاتهم بالكامل.

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