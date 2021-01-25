مؤكدة استمرار دعمها لوقف إطلاق النار.. «بريطانيا» ترحب ببيان لجنة «5+5»

رحبت بريطانيا بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر.

وأشادت السفارة البريطانية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، الإثنين، بما وصفته بـ «الخطوات الهامة التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة نحو تنفيذ بنود الاتفاق»، بحسب البيان.

وأكدت السفارة في بيانها، مواصلة دعم اللجنة العسكرية المشتركة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ وقف إطلاق النار.

ودعت السفارة البريطانية جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد طالبت السبت الماضي في بيان صدر عنها بمناسبة مرور 90 يوما على بداية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق، الدول المشاركة في مؤتمر برلين الأخير، بالإيفاء بتعهداتها، التي تشمل إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا من البلاد، والامتثال لقرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.