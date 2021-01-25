ليبيا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

25 January, 2021

اعلنت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة Lifeco أنها توصلت خلال اجتماع إدارتها التنفيذية أمس الاثنين مع صندوق الضمان الاجتماعي فرع اجدابيا الى بحث امكانية جدولة دين سابق مستحق للشركة لصالح الصندوق.

وبحسب إعلان الشركة فإن الاجتماع خلص الى عقد اجتماع آخر في أجل قريب لبحث اتفاق يراعي ظروف الشركة وبما يكفل دفع الديون المستحقة للصندوق بطريقة مهنية وعملية قابلة للتطبيق.