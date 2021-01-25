حرس المنشآت النفطية: اعتصامنا مستمر لحين دخول مستحقاتنا المالية للمصارف

أكد الناطق باسم حرس المنشآت النفطية طبرق أمجد صالح، اليوم الإثنين، أن كتاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الذي وجهه إلى وزير الدفاع في حكومته صلاح النمروش للإفراج على مرتبات الحرس لا يكفي.

ولفت صالح، إلى أن السراج لم يراسل جهاز حرس المنشآت النفطية، لافتا إلى أنهم مستمرون في اعتصامهم، ولن يتم فض الاعتصام حتى تصل حوافز المرتبات إلى مندوبي القطاع الشرقي والجنوبي وتدخل المصارف.

وشدد صالح على أن الحرس أصابهم الملل من الوعود بصرف مرتباتهم والتي لم تصل حتى الآن، موضحا أن اعتصامهم مستمر بسبب ذلك، لافتا إلى أنهم يقومون بمنع دخول أي ناقلة نفطية إلى ميناء الحريقة، وقد أعلموا إدارة شركة الخليج بذلك.

ولفت إلى أنهم متواجدون خارج أسوار ميناء الحريقة النفطي حتى لا يتسببون بأي إرباك للعاملين بميناء الحريقة النفطي.

وكان السـراج قد أمر النمروش بصرف مرتبات حرس المنشآت النفطية في ميناء الحريقة بشكل سريع، بعد تعمده تعطيل الصرف لعدة أشهر.

يشار إلى أن عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق اعتصموا الفترة الماضية احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم، ومنعوا رسو إحدى نواقل النفط، وتم فك الاعتصام عقب اجتماعهم مع عميد بلدية طبرق وحكماء المدينة وإمهال مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية مدة أسبوعين والتي انتهت أمس الأحد.

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