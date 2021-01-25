بريطانيا: المرتزقة لم يغادروا ليبيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت بريطانيا، أن المرتزقة والمقاتلين الأجانب لم يغادروا الأراضي الليبية، وفق اتفاق وقف إطلاق النار المُوقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في 23 من أكتوبر الماضي.

وأشارت السفارة البريطانية في ليبيا، في بيان لها، إلى أن لندن، أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على “ضرورة مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، على الرغم من أن هذا لم يتحقق بعد”.

ورحبت لندن بالتزام اللجنة العسكرية المشتركة بهذا الهدف الأساسي، لتحقيق السلام المستدام في ليبيا.

وأشادت بريطانيا بالخطوات التي اتخذتها اللجنة نحو تنفيذ بنود الاتفاق، مثل تبادل المعتقلين تحت إشراف اللجنة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، بالإضافة إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط، واقتراح توحيد وإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية.

وذكرت بريطانيا أنها مستمرة في دعمها للجنة العسكرية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24