توتر في الزاوية عقب اغتيال ” شيوة ” برصاص ” مجهولين “

ليبيا – لقي محمود ساسي شيوة الذي يُوصف بأنه أحد أعيان مدينة الزاوية ومسؤولًا كذاك عن ملف الأوقاف بالمدينة بها مصرعه مساء الإثنين برصاص مجهولين فيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها ولم ترشح أي معلومات بعد عن مشتبهين في ظل توتر بسبب هذه الحادثة .

وقالت مصادر من مدينة الزاوية أن مجهولين أمطروا شيوة بوابل من الرصاص أمام منزله في مدينة الزاوية ليصاب بجروح بالغة بسبب اكثر من 5 رصاصات استقرت في جسده ونُقل على إثرها إلى مصحة البساتين حيث فارق الحياة بوقت لاحق من مساء الإثنين متأثرًا بجراحه .

ويعتبر شيوة أحد قادة ” غرفة عمليات ثوار ليبيا ” بقيادة المتطرف شعبان هدية المكنى ” أبوعبيدة الزاوي ” وهو أحد القيادات المحسوبة على ” تيار الصادق الغرياني ” في المدينة وكان له دور بارز في عملية فجر ليبيا سنة 2014 وكان داعمًا لمليشيات شورى بنغازي المتطرفة ودائم الدعوة للقتال في بنغازي مابين 2014 – 2017 .

لاحقًا إلتحق محمود شيوة بمجلس وحكماء أعيان الزاوية وتصدر الأوقاف في مدينة الزاوية وقاد حملة أواخر سنة 2020 ضد من كان يصفهم بـ ” المداخلة ” وأسماها بحملة تطهير المساجد منهم ، عندما طردوا من الاوقاف ومن عدة مساجد في المدينة .

ونشط شيوة أكثر خلال حرب طرابلس سنة 2019 – 2020 التي قُتل فيها نجله رضوان في يناير من ذات العام كما أن عددًا من أقاربه قد لقوا حتفهم في مواجهات مختلفة منذ سنة 2011 وحتى عملية فجر ليبيا الإنقلابية .

المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية