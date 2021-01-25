مصدر: مقتل أحد دعاة التحريض في الزاوية على يد مسلحين

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد دعاة التحريض من مدينة الزاوية محمود ساسي شيوة الملقب بـ”البابور” توفي متأثرا بجراحه البالغة بعد تعرضه لوابل من الرصاص من قبل مسلحين صباح الإثنين.

وأضاف المصدر أن شيوة من مواليد 1973 ومن سكان مدينة الزاوية، موضحًا أنه تم نقله إلى غرفة العناية بإحدى مصحات الزاوية بعد إصابته من قبل المسلحين ليعلن عن وفاته بعد ساعات قليلة من إصابته.

وأوضح المصدر أنه صدر في حق شيوة كتابًا أمنيًا من فرع مدينة الزاوية جاء تحت رقم 1854 خلال العام 2003 وذلك للاشتباه في نشاط زندقي دون أن يسجن.

وأكد المصدر أن المغدور شارك في أحداث فبراير 2011 ومنها أصبح من ضمن غرفة ثوار ليبيا والتي تأسست في أواخر العام 2013 وبمباركة من المؤتمر الوطني المنتهي وبمرجعية من المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومن مؤيدي ومناصري عملية فجر ليبيا خلال العام 2014.

وأشار إلى أنه أحد أعضاء ما يعرف بمجلس وحكماء أعيان الزاوية وأحد المسؤولين عن ملف الأوقاف في المدينة بمرجعية دار إفتاء طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن شيوة إمام وخطيب لأحد المساجد في مدينة الزاوية ومحرضا ضد القوات المسلحة العربية الليبية ومن مناصري متطرفي مجالس الشوري .