فريق فني ينظف سطح الكعبة المشرفة خلال عملية استمرت 40 دقيقة

قال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية للحرم المكي، محمد بن مصلح الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، قامت بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وأشار الجابري، إلى أنه “تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز 40 دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها رئاسة شؤون الحرمين، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام“.