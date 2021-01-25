بمدينة الزاوية.. مصرع أحد قادة «غرفة عمليات ثوار ليبيا» برصاص مجهولين 

استهدف مجهولون أحد قادة «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، المدعو محمود ساسي شيوة، المسؤول عن ملف الأوقاف بمدينة الزاوية مساء الاثنين، حيث أطلقوا عليه رصاصات استقر منها 5 في جسده ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه في مصحة البساتين.

ويعد «شيوة»، أحد أعيان مدينة الزاوية، وأحد قادة «غرفة عمليات ثوار ليبيا» بقيادة المتطرف شعبان هدية المكنى «أبوعبيدة الزاوي» وهو أحد القيادات المحسوبة على تيار المفتي المعزول الصادق الغرياني في المدينة، وكان له دور بارز في عملية فجر ليبيا عام 2014، بدعمه لمليشيات شورى بنغازي المتطرفة، حيث كان من أشد الداعمين للقتال في بنغازي ما بين «2014 – 2017».

وخلال حرب طرابلس « 2019 – 2020» زاد نشاط «شيوة» لاسيما أن نجله رضوان وعددًا من أقاربه قتلوا خلال مواجهات مختلفة منذ 2011 وحتى عملية فجر ليبيا.

والتحق «شيوة» بمجلس حكماء أعيان الزاوية، وتصدر الأوقاف في المدينة وقاد حملة أواخر عام 2020 ضد من كان يصفهم بـ «المداخلة» وأسماها بحملة تطهير المساجد منهم ، عندما طردوا من الأوقاف ومن عدة مساجد في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولا يزال المشهد يكتنفه الغموض.