“لجنة الوبائيات” تحذر من تصاعد تفشي كورونا في المنطقة الغربية

‏قالت لجنة الوبائيات في اجتماع لها مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا إن الوضع الوبائي في طرابلس ومناطق متفرقة غرب البلاد الذي وصل إلى المستوى الرابع مع ارتفاع طفيف في الحالات الموجبة والوفيات خلال الأيام السبعة الماضية.

وقدمت اللجنة عرضاً مرئياً لدراساتها الأسبوعية للتوقعات الوبائية محذرةً من زيادة فى معدلات الوباء نتيجة زيادة عدد الحالات، فمازالت النسبة التقريبية للتحاليل الموجبة للمسافرين 15 % حسب الإحصائيات”المرجعى – التقنيات الحيوية “.

ومن دراسة للمدن أظهرت اللجنة أن بعض المدن تشهد تصاعداً فى الوضع الوبائى خلال الأسبوع ومنها ” جنوب طرابلس ، قصر بن غشير ، الماية ، سوق الخميس ، العزيزية ، المعمورة ، جنوب بلدية المرقب ، ومناطق الجبل “.

كما حذرت اللجنتان الاستشارية والوبائية من أنه إذا لم تطبق الإجراءات الإحترازية والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة فإن الوضع سيكون قلق ويحتاج إلى إجراءات صارمة ومتابعة من الجهات ذات الاختصاص .

وأصدر المجتمعون توصيات مستعجلة منها: اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها فى المناطق ذات المعدلات العالية – وضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات في المصارف ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات.. وغيرها من الأنشطة- تطبيق الغرامات المالية للمخالفين للإجراءات الاحترازية .

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