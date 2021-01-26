بالتمر: المحاصصة تغييب لمصلحة ليبيا العليا

أكدت أبريكة بالتمر، رئيس مفوضية المجتمع المدني، أمس الاثنين، أن المحاصصة في اختيار وتقسيم المناصب لن تؤدي إلى دولة المؤسسات، معلنة تضامنها مع بيان المجلس الأعلى للقضاء برفضه الزج بالمؤسسات القضائية في المحاصصة السياسية.

واعتبرت بالتمر، أن المحاصصة في اختيار وتقسيم المناصب تنذر بغياب تام للمصلحة العليا للدولة، حيث يتم تقسيم المناصب على أسس جهوية ومناطقية.

وأضافت بالتمر أن المحاصصة التي تحدث الآن هي تغييب تام للمصلحة العليا للدولة، مستغربة الزج بالسلطة القضائية والمحكمة العليا وديوان المحاسبة في المحاصصة، رغم أنها أجسام تحمل في مضمونها المحافظة على أداء العمل التنفيذي والتشريعي.

واستنكرت رئيس مفوضية المجتمع المدني تقسيم لمناصب إرضاء لبعض الأشخاص المتصارعين من أجل الوصول إلى مناصب ومكاسب شخصية وليس لمصلحة الوطن.

وأشارت بالتمر إلى أن تخصيص منصب رئيس المحكمة لشخص من منطقة جنوب ليبيا تحديدا سيصطدم بمعارضة نصوص قانونية واضحة وصريحة تتعلق بالشروط الواجب توافرها في صاحب هذا المنصب، مطالبة بعدم إقحام الجهاز القضائي في الصراعات السياسية والنأي به عن التجاذبات.

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