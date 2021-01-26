القايد: لابد أن يضغط المجتمع الدولي بهدف إخراج المرتزقة من ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، ناصر القايد، إن الاتفاق على خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية خلال 90 يومًا، والذي ورد في اتفاق اللجنة العسكرية 5+5، تعرقل ولم يتم تنفيذه.

وأضاف القايد في تصريح إعلامي أن أسباب عدم تنفيذ هذ الاتفاق قد تكون عدم ضغط المجتمع الدولي بشكل كبير على المرتزقة أو من يساندها ومن جاء بها.

وأشار إلى أن فتح الطريق الساحلي ما بين أبو الهيشة الجديدة وسرت أمام حركة المواطنين كان من أهم النقاط التي تشرف عليها لجنة “5+5″، مضيفاً أن اللجنة حاولت إزالة العراقيل أمام ذلك واتخذت خطة لإبعاد قوات الطرفين عن الطريق الساحلي ومحاولة فتحه وتسليمه إلى نقاط أمنية تابعة للداخلية وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الطرفين تساند هذه القوة الأمنية حال التعرض لأي خطر.

وبين أن هناك من لا يريد فتح الطريق وهناك بعض الإشكاليات الأمنية في فتح الطريق لأن هذا قد يؤدي إلى نقل أسرار عسكرية وتسرب لبعض القوة المعادية.

وبيّن أن لجنة “5+5” لا تفرض فتح الطريق، ولا تزال مستمرة في دراسة هذا الموضوع والعراقيل أمام ذلك، والتوصل لحل فيها ليتم فتحه، مُقرًا بأن إغلاق الطريق عرقل حركة المواطنين بين الشرق والغرب وحتى في المنطقة نفسها وأن فتحه في صالح الليبيين.

وأشار إلى أن لجنة “5+5” هي الورقة التي يتم استخدامها الآن للضغط لخروج المرتزقة، مبينا أن على المجتمع الدولي أن يضغط لإظهار لإظهار عدم الرغبة في وجود المرتزقة.

وأكد أن هناك خيارين إما أن تضغط اللجنة العسكرية في اتجاه خروج المرتزقة او اتخاذ قرار بالحرب وهو ما لا يوافق عليه المجتمع الدولي.

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