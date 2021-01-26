“الحداد” يبحث مع أركانات “قوات الوفاق” مشاكل الكليات العسكرية

قالت إدارة الشؤون المعنوية التابعة لـ”قوات الوفاق” إن رئيس الأركان العامة/رئيس المجلس الاعلى للكليات العسكرية الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتمع مع رئيس هيئة الامداد، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ، ومدير إدارة التدريب ، ومدير إدارة العمليات ، وآمر الكلية العسكرية، لمناقشة متعلقات المؤسسات التعليمية العسكرية.

أكد “الحداد” خلال الاجتماع حرصه على دعم العملية التعليمية بالمؤسسات العسكرية واستمراريتها وتهيئة كل الظروف الملائمة لها ، كما استمع لأعضاء المجلس الأعلي بالكليات العسكرية للعديد من الملاحظات والوقوف على المشاكل التي تواجهها الكليات العسكرية لاستيعاب الطلبة الجدد ، واعداً النظر فيها وبشكل عاجل وتقديم كافة الامكانيات لنجاح الخطة التدريبية .

وختم “رئيس أركان قوات الوفاق ” الاجتماع بتوجيه تعليماته العاجلة لوضع الحلول للاشكاليات التي تواجه الطلبة الملتحقين بالكلية وذلك لاستكمال برنامجهم التدريبي الخاص.

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