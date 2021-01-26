«بالتمر»: تقسيم المناصب يتم على أسس جهوية ومناطقية

قالت أبريكة بالتمر، رئيس مفوضية المجتمع المدني، إن “المحاصصة في اختيار وتقسيم المناصب تنذر بغياب تام للمصلحة العليا للدولة”، لافتة إلى أن” تقسيم المناصب يتم على أسس جهوية ومناطقية”.

وأضافت «بالتمر» في تصريحات صحفية، أن “المحاصصة التي تحدث الآن هي تغييب تام للمصلحة العليا للدولة”، مشيرة إلى أنها تتعجب من “الزج بالسلطة القضائية والمحكمة العليا وديوان المحاسبة في المحاصصة، رغم أنها أجسام تحمل في مضمونها المحافظة على أداء العمل التنفيذي والتشريعي”.

وأردفت أن “تخصيص منصب رئيس المحكمة لشخص من منطقة جنوب ليبيا تحديدا سيصطدم بمعارضة نصوص قانونية واضحة وصريحة تتعلق بالشروط الواجب توافرها في صاحب هذا المنصب”.

وطالبت «بالتمر» بـ “عدم إقحام الجهاز القضائي في الصراعات السياسية والنأي به عن التجاذبات”، مستنكرة “تقسيم المناصب لإرضاء بعض الأشخاص المتصارعين من أجل الوصول إلى مناصب ومكاسب شخصية وليس لمصلحة الوطن”.

وأعلنت تضامنها مع “بيان المجلس الاستشاري، برفضه الزج بالمؤسسات القضائية في المحاصصة السياسية”، موضحة أن “المحاصصة في اختيار وتقسيم المناصب لن تؤدي إلى دولة المؤسسات”.