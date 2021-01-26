الفرجاني: هناك رجال أمن يعملون في تهريب المهاجرين يستحقون الضرب بالرصاص

أكد المتحدث باسم مديرية أمن امساعد أحمد الفرجاني، أمس الإثنين، رفضه المطالبة بإغلاق أي مركز شرطة أو مديرية أمن رغم تقبل للنقد الموجه لهم والملاحظات على أدائهم.

وأقر الفرجاني بوجود رجال أمن متخاذلين وخونة ويستحقون الضرب بالرصاص بحسب تعبيره، لأنهم يعملون في تهريب المهاجرين غير الشرعيين ويمارسون التعذيب والتنكيل بحقهم، على حد قوله.

وأشار إلى أن رجال الأمن المجرمين ليسوا أغلبية، بل هم عدد بسيط ومعروفين بالاسم ومنهم من اتُهم بقضايا ولكن لم يأخذ القانون مجراه، واصفا ما يتم تداوله حول مسألة الغطاء الاجتماعي ما هي إلا حبر على ورق ويتم تناوله فقط في الإعلام، نافيًا وجوده على أرض الواقع، على حد قوله.

وأوضح أن الأمر قد يكون فيه بعض الضغوطات الاجتماعية يمارسها بعض الشيوخ فقط، وتنتهي بإبطاء الإجراءات، مبديا أسفه على انتشار هذا الأمر للحد الذي أصبح ثقافة في كل الأماكن، حتى بات العالم يعمل لهم حساب بحسب تعبيره.

وبين أن الشخصيات المعروفة بعملها في تهريب الهجرة غير الشرعية لم يتم نبذها من قبيلتها، بل أصبحت تٌكرم على “الفيس بوك” وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التفاخر بها، واصفا الأمر بـالطامة الكبرى لأنهم مجرمون، في وقت توجه فيه التهم لرجال الأمن الشرفاء.

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