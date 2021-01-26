الروياتي: حوارات بوزنيقة تكرس للمحاصة التي تخدم مصالح مجلسي النواب والدولة

أكد أحمد الروياتي الناطق باسم المركز الإعلامي لـما تسمى بـ” عملية البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن حوارات بوزنيقة ليست من المسارات الأممية، مبينًا أن هذا المسار يقوده مجلسي النواب والدولة منذ توقف العمليات الحربية وبدء بوادر إطلاق عملية سياسية جديدة في ليبيا.

و أوضح الروياتي أن هدف مجلسي النواب والدولة ليس التدافع من أجل مصلحة وطنية حقيقية، بقدر ما هو محاولة لاقتناص مكاسب ومناصب بين المجلسين، لافتا إلى أنه عقب إجتماع بوزنيقة وما صدر بوقت قصير أكد أن الحلول سهلة ولكن العقليات هي من كانت تعرقل بوزنيقة ما زاد من تثبيت مفهوم المحاصصة الذي كان خفيًا في فترات سابقة و أصبح مقننًا حاليا.

و حذر الروياتي من مخاطر المحاصصة وفق الاقاليم ؛ لافتا إلى أنها ستزيد من حالة الجهوية وتقرب البلاد من حالة الانقسام، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء محق، فالسلطة القضائية في ليبيا هي السلطة الوحيدة بين السلطات الثلاث المنتخبة وفقًا للقانون، والوحيدة الموحدة التي ما زالت تحافظ على نفسها وفق تراتبياتها وتشريعاتها.

وأشار الروياتي إلى أن المشهد الليبي اليوم بحاجة ماسة إلى التهدئة ليتكمل المشروع الرئيس للتسوية السياسية، مستبعدا تمكن اللجان التي ستتشكل حول المناصب السيادية من النجاح خلال الفترة القريبة في إنتاج ما هو مطلوب منها.

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