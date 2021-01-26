أبو بكر سعيد : الوضع في ترهونة مقلق و يؤكد غياب الدولة و انهيار مؤسساتها

ندد عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد بـ ما وصفه بـالجرائم والانتهاكات التي تحدث في ترهونة، مشدا على أن الوضع بات مقلق ومفزع.

و أوضح سعيد أن ما حدث قبل يومين في حملة على المدينة تم خلالها مهاجمة الكثير من المنازل وحرقها أمر ، لافتا إلى أن ما حدث في ترهونة متوقع نتيجة ضعف الدولة والحكومة وغيابها وانقسام مؤسساتها.

وشدد سعيد على ضرورة أن يأخذ الجهاز القضائي مجراه من خلال فتح كامل التحقيقات ومحاكمة كل من ثبت أنه أجرم في حق الليبيين، مطالبا العدالة الانتقالية بالذهاب للمصالحة الوطنية لتجنب الدخول في حمام دم.

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