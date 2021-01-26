أوشن فايكينغ: المهاجرون القادمون من ليبيا تعرضوا لأوضاع مروعة

أكدت لويزا ألبيرا مُنسقة عمليات الإنقاذ على متن سفينة “أوشن فايكينج”، أمس الإثنين، أن اليومين الماضيين كانا صعبين للغاية في التعامل مع 373 مهاجرا قادما من ليبيا.

وأضافت ألبيرا في تصريحات صحفية أنهم واجهوا سوء الأحوال الجوية، خصوصًا أن بين المهاجرين أطفال ورُضع، عانوا بشكل خاص من دوار البحر.

وأوضحت أنها سمعت من المهاجرين الناجين حكايات مروعة عن المعاملة اللا إنسانية التي تعرضوا لها في ليبت، موضحة أن المجتمع المدني لا يزال يملأ فراغ إغاثة المهاجرين.

وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل مستدام لآلية إنزال سريعة، ودعم الدول الساحلية الأوروبية مثل إيطاليا ومالطا، والعمل على احترام القانون البحري الدولي في المنطقة وعلى السواحل المشتركة جنوب أوروبا.

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