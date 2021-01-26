احتفال في سبها بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

احتضن المسرح الوطني في مدينة سبها احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والفيزيائي نظمتها النقابة العامة للعلاج الطبيعي والفيزيائي فرع سبها، برعاية المجلس البلدي وعيادة السلام للعلاج الطبيعي والفيزيائي، بالتعاون مع “السنبلة الذهبية” و”مؤسسة المستقبل” و”مركز نيلوفر للعلاج الطبيعي”.

حضر الاحتفالية أعضاء المجلس البلدي وعدد من المهتمين بالمجال، فيما أكد عضو المجلس البلدي سبها “أبوبكر جماعة”، على أهمية مهنة العلاج الطبيعي وضرورة وجود مركز مختص لخدمة المدينة وعموم المنطقة الجنوبية ، نظراً لما مرت به المنطقة من أحداث سابقة نتج عنها زيادة في عدد الحالات المرضية والتي تحتاج لعلاج طبيعي وفيزيائي.

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