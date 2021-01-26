الأمم المتحدة تطالب حكومات العالم بتسريع توطين اللاجئين

طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، دول العالم بالعمل على تسريع عمليات إعادة توطين اللاجئين.

وأوضحت المفوضية في تقرير لها أن عام 2020 شهد أقل نسبة إعادة توطين منذ عقدين من الزمن، إذ تم تأمين ملاذات آمنة لـ 22770 لاجئ فقط من مختلف أنحاء العالم من أصل 1,44 مليون يحتاجون إلى إعادة توطين.

وأضاف التقرير أن معظم من تمت إعادة توطينهم العام الماضي قادمون من سورية، الكونغو وميانمار.

وناشدت المنظمة الأممية حكومات العالم العمل توفير أماكن أكثر وتفعيل برامج إعادة التوطين لإنقاذ حياة من هم في خطر حقيقي.

وبينت المنظمة أن عام 2020 كان معقداً بالنسبة لجميع الشعوب في العالم، ولكنه كان أكثر تعقيداً بالنسبة للاجئين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة أساساً.

من جانبها أقرت مساعدة المفوض العام جيليان تريغز، بالتأثير السلبي لانتشار وباء فيروس كورونا على عمليات إعادة التوطين، مشيرة إلى قابلية نجاح عمليات إعادة التوطين فيما لو تم احترام الإجراءات الصحية الاحترازية المناسبة.

وتابعت تريغز أن الدول الفقيرة هي من تتحمل في الغالب عبء اللاجئين والفارين من الحروب والاضطهاد، داعية باقي دول العالم إلى إظهار التضامن.

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