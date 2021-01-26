أوحيدة: المليشيات في غرب ليبيا قد تشعل الفتنة لتحافظ على وجودها

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أمس الاثنين، إن وجود مراقبين دوليين سيكون عاملاً مهماً لضمان عدم العودة إلى سيناريو الحرب، مضيفا أن الصراع المسلح يجب إنهاؤه لفتح الطريق أمام الحل السياسي.

وأضاف أوحيدة في تصريح صحفي أن الكل يعرف ويرصد الوضع المحتقن بين الميليشيات المسلحة الموجودة بالغرب الليبي، وكيف يمكن أن تجر البلاد إلى إشغال الفتنة من جديدة لتحافظ على وجودها ومصالحها، وبالتالي فإن وجود المراقبة قد يحد من احتمالية قيام هؤلاء بتهديد الأمن والاستقرار وتقويض العملية السياسية برمتها.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأعضاء لجنة (5+5) المعنية بتنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، حيث إن قراراتها كي تتحقق على أرض الواقع تحتاج للدعم من مجلس الأمن، وخطوة المراقبين تأتي في هذا السياق، مردفا أن بعض الأبواق التي تثير الجدل حول الفكرة، هي في الأغلب أصوات مؤيدة للميليشيات وحلفائهم خارج ليبيا ممن يخشون أن تكون تفاهمات العسكريين على حساب وجودهم.

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