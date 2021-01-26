المرغني: توزيع منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام يهدد استقلال القضاء

دعا وزير العدل الأسبق صلاح المرغني، أمس الاثنين، للمحافظة على استقلالية القضاء وإبعاده عن السياسة واحترام قدسية عمله.

وأوضح المرغني في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن محاولة تضمين توزيع المناصب السيادية بما يشار إليه بالمحاصصة لمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام تصطدم بالمستحيل لانعدام فرص قبولها من الفكر القضائي والحقوقي ومنطق استقلال القضاء في فصله في المنازعات بين الخصوم بغض النظر عن انتمائاتهم وحالتهم.

وأكد المرغني عدم وجود أسباب حقيقية لهذه المحاصصة، معتبرا أن هناك من أفناو أعمارهم في الدفاع عن استقلال القضاء وإبعاده عن الصراع السياسي، مطالبا مجلس القضاء بعدم الانغماس في الصراع السياسي.

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