تقرير: حفتر عارض أي استقرار في ليبيا وعمل على إرباك المشهد السياسي بها

اعتبرت صحيفة “فورميكي” الإيطالية، في تقرير لها أن إيقاف تصدير النفط عبر موانئ الحريقة والسدرة ورأس لانوف يعقد الحوار السياسي الذي تقودها الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة، أن الغرض من الإقفال هو إفشال الحوار ومنعه من إتمام ما تبقى من المسار، مشيرة إلى أن المنشآت التي أُوقِفَ تصدير النفط يسيطر عليها حفتر.

وأَوردت الصحيفة أن حفتر عارض باستمرار أي نوع من الاستقرار الذي تقترحه الأمم المتحدة، وأصبح النفط سلاحه دوما؛ لزرع الفوضى، وإرباك العملية السياسية، بعد فشل مشروعه العسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وبين أن جلسات الحوار قطعت أشواطاً ممتازة في طريق الوصول إلى تفاهمات، لعل أهمها، نتائج التصويت على طريقة اختيار السلطات التنفيذية، وحوار بوزنيقة المغربية الذي توصل إلى تقاسم المناصب السيادية.

وأشار إلى أن هذه التوافقات سبقها اتفاق اللجنة الدستورية على طرح مسودة الدستور على التصويت من قبل الشعب، والتي أنجزتها هيئة صياغة الدستور مند سنوات، التي تعتبر نهاية المطاف لانتخابات نهائية، وخلق أجسام تشريعية ورئاسية منتخبة ودائمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24