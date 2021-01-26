الصغير: الاستفتاء على الدستور مشروع استعماري لا يمكن تبرير القبول به

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أمس الثلاثاء، إن الاستفتاء على مشروع الدستور هو مشروع استعماري لا يمكن تبرير القبول به.

وأضاف الصغير في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن القبول بمبدأ الاستفتاء على المشروع الاستعماري المسمى دستور يعني القبول بالاستفتاء على الحقوق الاساسية في المساواة و العدالة والمشاركة، مبينا أنه لا يمكن تبرير القبول بالاستفتاء تحت مسميات التصويت بالرفض او التحشيد للرفض.

وبين أن القبول بمبدأ الاستفتاء على الدستور يعني وضع حجر الأساس للقبول بمشروعات أقل تشويها، ما يعني تجميل نفس المشروع بتشوهاته الرئيسية والبنيوية.

وبين أن دور النخب والقيادات ليس الخطب واتباع رأي الجموع وإنما أن تكون قيادة حقيقية تتحمل مسؤولياتها تجاه الهجمات التشويهية المعارضة مطالبا هذه النخب بتصدر المشهد والقيام بدورها من أجل وجود الليبين وكرامتهم وحقوقهم.

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