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طرابلس المركز.. حملة الإصحاح البيئي لرش المطهرات

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مكتب الإصحاح البيئي في بلدية طرابلس المركز إن فريق الوقاية الصحية التابع له قام برش المطهرات للمساهمة في وضع حد والقضاء على جائحة كوفيد-19 ، ضمن حملة شملت عدة مواقع.

بدأ فريق الوقاية عمله أولاً داخل مبنى راديو الليبو، لحماية العاملين بالمحطة وحماية ضيوف البرامج المختلفة والمرشحين في القوائم المختلفة للفوز بانتخابات بلدية طرابلس المركز، حيث تحتضن المحطة إبراز البرامج الانتخابية لهم .

وقام فريق الوقاية أيضاً برش المطهرات للقضاء على الجائحة في مبنى روضة الزهور الكائن في محلة الظهرة، بالتنسيق مع مكتب مراقبة تعليم طرابلس المركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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