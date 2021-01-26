طرابلس المركز.. حملة الإصحاح البيئي لرش المطهرات

قال مكتب الإصحاح البيئي في بلدية طرابلس المركز إن فريق الوقاية الصحية التابع له قام برش المطهرات للمساهمة في وضع حد والقضاء على جائحة كوفيد-19 ، ضمن حملة شملت عدة مواقع.

بدأ فريق الوقاية عمله أولاً داخل مبنى راديو الليبو، لحماية العاملين بالمحطة وحماية ضيوف البرامج المختلفة والمرشحين في القوائم المختلفة للفوز بانتخابات بلدية طرابلس المركز، حيث تحتضن المحطة إبراز البرامج الانتخابية لهم .

وقام فريق الوقاية أيضاً برش المطهرات للقضاء على الجائحة في مبنى روضة الزهور الكائن في محلة الظهرة، بالتنسيق مع مكتب مراقبة تعليم طرابلس المركز.

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