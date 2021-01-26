“الثني” يطّلع على نسب إنجاز المشاريع في بنغازي

اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الاثنين- على نسب إنجاز المشاريع القائمة على مستوى بلدية بنغازي، خلال اجتماع عقده في مكتبه مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس “الصقر بوجواري”.

وبحث الثني أيضاً مختلف أوضاع البلدية وسير الخدمات فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها، كما منح الإذن بالتعاقد والبدء في حل مشكلة المياه بالمحلات الغربية لبلدية بنغازي، مُطلعاً على مستجدات الصرف الصحي ومحطات الرفع في البلدية، مُشدداً على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت.

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