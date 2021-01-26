“الثني” يطّلع على نسب إنجاز المشاريع في بنغازي

اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الاثنين- على نسب إنجاز المشاريع القائمة على مستوى بلدية بنغازي، خلال اجتماع عقده في مكتبه مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس “الصقر بوجواري”.
وبحث الثني أيضاً مختلف أوضاع البلدية وسير الخدمات فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها، كما منح الإذن بالتعاقد والبدء في حل مشكلة المياه بالمحلات الغربية لبلدية بنغازي، مُطلعاً على مستجدات الصرف الصحي ومحطات الرفع في البلدية، مُشدداً على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت.
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