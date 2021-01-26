«داخلية الوفاق»: ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالحدود مع تونس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالحدود البرية مع تونس.

جاء ذلك بعد ملاحقة أفراد فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نالوت سيارتين محملتين بالأقراص، حيث انقلبت إحداهما، وقام سائقها باستقلال الأخرى، التي لاذت بالفرار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى أنه من خلال تفتيش المركبة التي انقلبت، عثر بداخلها 943 علبة من الحبوب المخدرة نوع «لاريكا»، 300 مليجرام، مصنعة في الهند.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا