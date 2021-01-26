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«جمال الحاجي»: من يحسب الفساد والدمار على «فبراير» يتعمد الإساءة إلى الثورة والثوار

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الناشط السياسي، جمال الحاجي، أن “من يحسب الفساد والفتنة والدمار الذي حل بليبيا على ثورة فبراير فهذا تعمد الإساءة إلى الثورة والثوار”، بحسب قوله.

وأردف  «الحاجي» في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن من يقول ذلك فقد تعمد أيضًا الإساءة إلى من وصفهم بـ “الرجال الشرفاء ممن قدموا أرواحهم وكل ما يملكون من أجل انتصار الحرية قبل أن يتصدرها المندسين والفاسدين وأشباه الرجال والأحزاب العميلة المأجورة «ورجال الكيبورد»”، على حد تعبيره.

ودعا: أن تقتصر احتفالية الذكرى العاشرة لما سماها بـ “ثورة فبراير” على “زينة الشوارع والميادين والسيارات والالتزام بالتباعد دون تجمعات لخطورة سرعة إنتشار فيروس كورونا في هذه الأسابيع وحرصـاً على حياة الناس”، وفقًا لكلامه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • سيحتفل الليبيون بذكري النكبة كما يحتفل الشيعة بعيد عاشوراء بالضرب والجلد بالسلاسل والعصي حتي تسيل الدماء وبالنواح والعويل …هذا هو احتفالنا ايها البائس…اي ثورة واي ثوار ..؟؟؟ تقصد هؤلاء الاشاوس سواقين الافيكو وفنيين اصلاح التلفاز والميكانيكيين وخريجين السجون والبلطجبة الذين سرقوا ونهبوا واصبحوا من اصحاب الملايين علي حساب الشعب المسكين الذي اصبح فقيرا ومريضا وجاهلا ….اث ثوار واي ثورة ياابو ثورة ..؟؟؟ هذه نكبة و مؤامرة دولية يجب ان يعرفها الجميع ومن ينكر هذا فهو جاهل للاسف …هذه لعبة دولية لتدمير مقدرات البلاد العربية خدمة للمستعمر واسرائيل …وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بها…

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