التعرف على هوية صاحب جثة عثر عليها في بنغازي

أخبار ليبيا24

قالت مصادر أمنية وطبية متطابقة إنه تم التعرف على هوية صاحب الجثة التي عُثر عليها مطلع الشهر الجاري مرمية بشارع “20” وسط مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضحت المصادر، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن الجثة تعود لشاب من سُكان منطقة “السيرتي” ويدعى ميلاد حمد النعاس (22 عاماً)، مشيرة إلى أنه تم التعرف عليه عن طريق شقيقه الذي جاء إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث للبحث عنه.

وتسلّم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث 12 جثة بينها 9 مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها، عثر عليها مرمية بمناطق متفرقة في مدينة بنغازي، فيما لم تعلن الأجهزة الأمنية عن أي تفاصيل حول الجثث ولم يصدر بيانًا توضيحيًا بالخصوص.