بدء تركيب أبراج الكهرباء لخط «أوباري – الفجيج»

أعلن عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان محمد بدء تركيب أبراج نقل الطاقة لخط «أوباري – الفجيج»، جهد «220 ك.ف».

ووجه الشكر للشركات المنفذة، وهي شركتي المشروعات الكهربائية والإنشاءات الكهربائية، والإدارات المشرفة من شركة الكهرباء، حسب تدوينة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وكشفت إحصائية لديوان المحاسبة، صادرة أمس، أن 14 محطة كهرباء في مناطق مختلفة بالبلاد تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية، إذ تنتج 4170 ميغاوات مقابل 11492.6 ميغاوات من الطاقة يمكنها توليدها.

وأظهرت الإحصائية أن من بين تلك المحطات، ثلاث في درنة وطبرق وسرت متوقفة عن العمل، وتستطيع أن تنتج «130، و200، و1400» ميغاوات على التوالي.

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