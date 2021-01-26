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سبها تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة واحدة و 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتسلم مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها، أمس الإثنين، 75 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا ، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 67 عينة، فيما تأكدت إصابة 8 حالات، منها 4 حالة جديدة و4 حالات مخالطتان.

وأوضح بيان المركز، أن حالة الوفاة المسجلة كانت من سمنو.

فيما توزعت حالات الإصابة على سبها، والتي سجلت حالة واحدة جديدة، وتراغن حالتان جديدتان، والغريفة 4 حالات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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