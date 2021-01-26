“الثني” يطلع على معدلات إنجاز محطة درنة الكهربائية

اطلع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على معدلات الإنجاز في تطوير محطة درنة الكهربائية، خلال اجتماع ضمّ رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، فخري المسماري.

وأكد المجتمعون على ضرورة رفع مستوى خدمات الشبكة الكهربائية في منطقة الجبل الأخضر والعمل على تحسينها؛ لضمان عدم طرح الأحمال لساعات طوال بسبب الظروف المناخية للمنطقة.

وشهد الاجتماع، مناقشة خطة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لتطوير الشبكة العامة، وآليات تحديثها في سياق كافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

من جهته، أكد رئيس الهيئة قرب الانتهاء من بعض المشروعات الخاصة بتطوير الشبكة والمحطات وإتمام الإنارة ببعض المدن التابعة للحكومة.

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