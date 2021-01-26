الثني لـ بوشناف: لا بد من فرض الأمن بالقوة والمجاهرة به

ليبيا- اطلع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بو شناف رئيس الحكومة عبد الله الثني على الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للمؤقتة.
بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى عقد الثني وبو شناف اجتماعًا في مكتب الأول بديوان رئاسة وزراء الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في المدينة كان محورًا مهمًا من محاور هذا الاجتماع.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سير عمل الخطط الأمنية وآليات تنفيذها ومدى نجاعتها، وأبرز التقارير المعدة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأمني، فيما شدد الثني على وجوب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، وضرورة المجاهرة بالأمن و فرض القانون بالقوة.
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