الثني لـ بوشناف: لا بد من فرض الأمن بالقوة والمجاهرة به

ليبيا- اطلع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بو شناف رئيس الحكومة عبد الله الثني على الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للمؤقتة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى عقد الثني وبو شناف اجتماعًا في مكتب الأول بديوان رئاسة وزراء الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في المدينة كان محورًا مهمًا من محاور هذا الاجتماع.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سير عمل الخطط الأمنية وآليات تنفيذها ومدى نجاعتها، وأبرز التقارير المعدة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأمني، فيما شدد الثني على وجوب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، وضرورة المجاهرة بالأمن و فرض القانون بالقوة.

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