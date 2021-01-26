غرفة “التجارة” بطرابلس تُبرم اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا

وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، مع هيئة الخدمات التسويقية بمؤسسات الأعمال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، خطاب نوايا؛ لتطوير الاتصال وبناء قدرات مؤسسات الأعمال.

وبحسب بيان الغرفة؛ فإن هذه الاتفاقية تتضمن تعزيز أنشطة التعاون التجاري والفني بمؤسسات الأعمال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعارض والمؤتمرات الاقتصادية بكافة الوسائل المتاحة للمنتجات المستهدفة في البلدين كليهما.

وتستهدف الاتفاقية، تعزيز قدرات مؤسسات الأعمال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروعات محتملة للتعاون لدعم البلدين تجاريًا واقتصاديًا ودعم الاستثمار من خلال التعاون مع مؤسسات أخرى من إندونيسيا وليبيا.

وتشمل أهداف الاتفاقية، كذلك، تعزيز النشاطات التي ستعقد بواسطة مؤسسة “سميسكو” وغرفة تجارة طرابلس، فيما يتعلق بدعم وتقوية مؤسسات الأعمال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسط وإطلاق أي مجالات أخرى للتعاون، بشرط ألا تخرق القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين، والعمل من أجل تجهيز اتفاقية شاملة ومستدامة وأكثر تفصيلاً.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني في إطار الاتفاقية المُوقّعة بين غرفة التجارة بطرابلس ومؤسسة “سميسكو”، التي تُعني بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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