ديوان المحاسبة يعتمد منظومة إلكترونية لمُتابعة المهامّ الرقابية

اعتمد ديوان المحاسبة، منظومة إلكترونية لمتابعة المهام الرقابية التي يتم إعدادها من واقع الخطة السنوية.

وأفاد الديوان، في بيان له عبر منصته الرسمية، أن اعتماد المنظومة يأتي في إطار تطوير عمله الرقابي وتحسين أدائه، حيثُ أكد رئيس لجنة التطوير التقني والتكنولوجيا بديوان المحاسبة، رافع الشاوش، أن المنظومة الجديدة تغطي مراحل إعداد خطة العمل وتحديد الاحتياجات التدريبية، والاستعانة بالخبراء، وتوثيق ملفات الجهات الخاضعة للرقابة.

وأضاف “الشاوش”، أن المنظومة ستضبط العمل الرقابي، وتعزز التزامه بالمعايير، عبر تنفيذ العديد من المهام الإدارية والتخطيطية بواسطة نظم المعلومات الآلية.

وأوضح أنها تتمثل في الرفع من جودة المهام الرقابية لما توفره المنظومة من تغذية راجعة تضمن مُتابعة أي انحرافات وتصحيحها في حينه.

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