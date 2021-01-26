«بعيرة»: ليبيا أمام سيناريوهين إما الحرب أو الانقسام

أكد النائب في البرلمان الليبي أبوبكر بعيرة، أن هناك صعوبة في انسحاب المرتزقة من العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت الآن أمام سيناريوهين.

وقال بعيرة، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “الأقرب الآن لليبيا، إما الحرب من جديد أو الانقسام للأسف، فبالرغم من جهود لجنة «5+5» إلا أنها لم تتخذ أية قرارات فاعلة أو مؤثرة في المشهد العسكري الليبي، حيث لم تستطع حتى فتح طريق من سرت إلى 100 أو 150 كيلو غرب سرت، لذلك الأمر لازال ينذر بالخطر”.

وأضاف “لا أتصور أن المرتزقة سوف ينسحبون بهذه السرعة، فهناك حديث الآن عن تمديد مهلة سحبهم إلى 3 أشهر أخرى، وقد يكون هذا أحد الحلول ولكن الموقف لايزال مشوبا بالخطر، ويؤشر إلى وجود صعوبة في إرسال المرتزقة إلى الدول التي أتوا منها”.

وتابع “مسودة الدستور ولدت خطأ منذ البداية للأسف، ففي عام 2016 كان هناك حديث عن تكوين لجنة لكتابة مسودة الدستور، وكانت المباحثات تدور حول مسألة انتخاب اللجنة أو تعيينها والقرار ذهب إلى الانتخاب من 20 عضوا عن كل إقليم بمجموع 60 شخصا، وهنا بدأ الخطأ، حيث ما كان ينبغي أن يتم انتخاب هؤلاء الناس لأن كتابة الدستور عمل فني، حيث كان ينبغي أن يتم اختيارهم كأشخاص متخصصين”.