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معيتيق يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل عودة الشركات الكورية للعمل في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق اجتماعًا مع السفير الكوري الجنوبي في ليبيا لي سانغ سو.

جانب من اجتماع معيتيق مع السفير الكوري

 

وبحسب بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية لمعيتيق بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته صحيفة المرصد، فقد أشاد سو بعلاقات التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وأبدى الرغبة في العمل على تطويرها، وسعي الشركات الكورية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

ووفقًا للبيان رحب معيتيق خلال الاجتماع بقرب استئناف عمل السفارة الكورية بطرابلس، وأهمية عودة الشركات لاستئناف أعمالها في مجالات التنمية وتوليد الطاقة وتحلية المياه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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