عميد بلدية طبرق يبحث مع الأجهزة الأمنية سبل ضبط الأمن داخل المدينة

ليبيا- التقى عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية بعدد من القادة الأمنيين لتدارس تطورات أوضاع الأمن في البلدية.

وبحسب بيان صحفي مقتضب صادر عن المجلس البلدي طبرق تابعته صحيفة المرصد، فقد حضر اللقاء العميد خالد البسطة مدير أمن طبرق، والعقيد صلاح الخفيفي مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، والعميد صالح حمد مدير جهاز الحرس البلدي، والعقيد صلاح الكريمي معاون الدعم المركزي في طبرق.

واختتم البيان بالإشارة إلى تكريس اللقاء لمناقشة الوضع الأمني داخل طبرق وخارجها، وضبط الشارع داخل المدينة بالتعاون الكامل من كل الأجهزة الأمنية.

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