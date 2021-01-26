المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية يرفض شحنة عجول حية من دخول البلاد لأسباب صحية

ليبيا- أعلن المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية عن ورود شحنة غير نظامية من العجول الحية على متن سفينة “البيك” إلى ميناء طرابلس.

بيان صحفي صادر عن المركز البيطري للصحة الحيوانية أكد رفض هذه الشحنة لأسباب صحية، ما حمل السفينة على مغادرة الميناء بكامل شحنتها إلى إسبانيا.

وأضاف البيان أن الدوريات التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وجهاز خفر السواحل التابعين للرئاسي رافقوا بالتنسيق مع مديرية أمن ميناء طرابلس السفينة إلى حين مغادرتها المياه الإقليمية الليبية، واتخاذ ما يلزم في حال المخالفة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية