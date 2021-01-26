بوغدانوف: موسكو ستكون في طليعة العواصم التي سيزورها كوبيتش

ليبيا- أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش سيزور العاصمة الروسية موسكو في إطار جولة.

بوغدانوف أوضح في تصريحات صحفية لوكالة أنباء تاس الروسية تابعتها صحيفة المرصد أن موسكو ستكون في طليعة هذه الجولة، مستدركًا بالإشارة إلى عدم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد مواعيد للزيارة، رغم إبداء الجانب الروسي استعداده لاستقبال كوبيتش في أي وقت يراه مناسبًا.

وأضاف بوغدانوف أنه دعا كوبيتش خلال اتصال هاتفي الجمعة الماضية للقيام بفهم بعض الأشياء وإجراء اتصالات مع الليبيين، ومن ثم زيارة روسيا بصفته الرسمية، ناقلًا عن الأخير تفهمه لأهمية ذلك والأخذ بنظر الاعتبار مسألة فهم روسيا لما يجري في ليبيا، واتصالاتها بالأطراف الليبية التي تربطها معها مصالح مشتركة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية