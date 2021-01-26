مصلحة المطارات الليبية تُعزّز التعاون المشترك مع إسبانيا

بحث رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، مع سفير دولة ليبيا لدى مملكة إسبانيا، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المصلحة لإسبانيا، تضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات الإسبانية العامة، وسيُجري الوفد، خلال الأيام القادمة، زيارة لعدة مصانع متخصصة في مجال تجهيز المطارات.

من جهته، أكد السفير الليبي لدى إسبانيا أن الهدف من هذه الزيارة هو تحقيق مصلحة المطارات لتطوير البنية التحتية بالمطارات الليبية، وتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الكوادر التابعة للمصلحة، من خلال نقل المعرفة والخبرات في مجال إدارة وتشغيل المطارات.

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