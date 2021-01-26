شركة الكهرباء: طرح الأحمال 3 ساعات اليوم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال لمدة ثلاث ساعات اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدر بصورة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبذلك استقرت عدد ساعات طرح الأحمال خلال الأيام الماضية عند 3 ساعات، بانخفاض نصف ساعة عن الأسبوع الماضي، وساعة واحدة عن بداية الشهر الجاري.

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وأرجع العاملون في شركة الكهرباء انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى تحسن وضع الشبكة، إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا والتوسعات في مشروعات توليد ونقل الطاقة.

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