بريطانيا: اللجنة العسكرية اتخذت خطوات مهمة لتنفيذ بنود اتفاق وقف القتال بليبيا

أكدت بريطانيا أن اللجنة العسكرية المشتركة اتخذت خطوات مهمة نحو تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ورحبت بريطانيا في بيان لسفارتها بطرابلس بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر وأشادت بالخطوات الهامة التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة نحو تنفيذ بنود إتفاق اللجنة العسكرية مثل تبادل المعتقلين تحت إشراف اللجنة المشتركة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا واستئناف إنتاج وتصدير النفط واقتراح توحيد وإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية

وأضافت السفارة البريطانية أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر على الرغم من أن هذا لم يتحقق مردفة “ترحب بريطانيا بالالتزام الحاسم للجنة العسكري المشتركة بهدا الهدف الأساسي لتحقيق السلام المستدام في ليبيا”.

وأشارت السفارة البريطاانية إلى مواصلة دعمها للجنة العسكرية المشتركة وعثة الأمم لمتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ وقف إطلاق النار داعية جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك المغادرة الفورية لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي .