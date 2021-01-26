أحوال طقس متقلبة في ليبيا تمتد لثلاثة أيام

أخبار ليبيا24

توقّعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأحوال الجوية على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة مع بداية اليوم الثلاثاء متقلبة على مناطق الشمال ومصحوبة برياح نشطة السرعة مع انخفاض الحرارة من مساء اليوم، إضافة إلى وجود فرصة لسقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي.

ومن رأس أجدير وحتى سرت، سهل الجفارة والجبل الغربي، الطقس مغيم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح غربية تتحول من بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كيلو متر في الساعة وقد تثير الأتربة والغبار.

أمّا درجات الحرارة القصوى؛ ف -تتراوح ما بين (16-20) مئوية على أغلب المناطق وتسجل انخفاضا من مساء اليوم ويكون ملحوظ يوم الغد.

وفي الخليج، سهل بنغازي وحتى أمساعد، الواحات ومراده، سيشهد الطقس فرصة لسقوط أمطار من هذه الليلة على بعض المناطق والمتوقع تكون جيدة يوم الخميس خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

أمّا الرياح، فستكون جنوبية غربية نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول هذه الليلة إلى شمالية غربية نشطة السرعة مساء تتجاوز سرعتها (50) كيلو متر في الساعة.

بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (17-24) مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد خاصة على المرتفعات الجبلية.

أمّا في الجفرة، سبها، غات، غدامس، والحمادة؛ فالطقس قليل الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (22-25) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد.

والطقس في الكفرة، السرير إلى تازربو، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أمّا درجات الحرارة القصوى، فستكون ما بين (22-24) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد.