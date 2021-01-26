شركة الكهرباء: وقوع 3 حوادث سرقة لأسلاك الضغط العالي والمنخفض في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وقوع 3 عمليات سرقة لمكونات الشبكة الكهربائية يوم الإثنين.

وقالت الشركة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «مجموعة مجهولة خارجة عن القانون سرقت أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر على خط مزرعة الجزائر من 30 النجيلة التابع إلى دائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس».

كما أشارت الشركة إلى «سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط جفينة من 30 غوط الرمان التابع لدائرة توزيع الحي الصناعي»، وكذلك «سرقة 200 متر أسلاك ضغط منخفض على خط الصبخة بدائرة توزيع كعام».

وأكدت الشركة استمرار معاناتها من الاعتداءات المتكررة وشبة اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية

وهيأت النزاعات السياسية والتردي الأمني في ظل هشاشة الدولة على مدار 10 سنوات مضت بعد أحداث 2011 الطريق أمام مجموعات إرهابية وميليشيات مسلحة لانتهاك محطات الكهرباء وسرقة الأسلاك دون الخوف من المساءلة القانونية

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